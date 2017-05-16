ДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная"

В результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена.

Напомним, накануне вечером в Киеве возле станции метро "Левобережная" под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода. "Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная". Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений", — говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

По данным ТСН, основной удар пришелся на платформу, по которой ходят пассажиры.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро "Левобережная".