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    Фотоленты

    ДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная"

    (обновлено: )61
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    facebook.com/helen.gavryshenko
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    facebook.com/helen.gavryshenko
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    facebook.com/helen.gavryshenko
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
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    В столице эвакуатор протаранил мост метро
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    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    соцсети
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    соцсети
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    соцсети

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    В результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена. 

    ДТП с участием бензовоза на въезде в Киев. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Крупное ДТП с участием бензовоза на въезде в Киев

    Напомним, накануне вечером в Киеве возле станции метро "Левобережная" под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода. "Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная". Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений", — говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

    По данным ТСН, основной удар пришелся на платформу, по которой ходят пассажиры.

    Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро "Левобережная"

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