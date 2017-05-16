Необычное ДТП близ метро "Левобережная" в Киеве. Кадры с места ЧП

В сети появилось видео с места ДТП под мостом близ станции метро "Левобережная" в Киеве.

Как сообщалось, накануне вечером в Киеве возле станции метро "Левобережная" под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода.

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"Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная". Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений", — говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Из-за ДТП образовалась пробка. Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро "Левобережная".