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    Необычное ДТП близ метро "Левобережная" в Киеве. Кадры с места ЧП

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    Накануне вечером в Киеве возле станции метро "Левобережная" под недавно отремонтированным путепроводом произошло ДТП с участием эвакуатора и автопогрузчика.
    Facebook Andrey Khrustaliov

    В сети появилось видео с места ДТП под мостом близ станции метро "Левобережная" в Киеве.

    Как сообщалось, накануне вечером в Киеве возле станции метро "Левобережная" под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода.

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    "Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная". Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений", — говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

    Из-за ДТП образовалась пробка. Обстоятельства ЧП выясняются. 

    Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро "Левобережная"

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