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    Евровидение в Киеве. Открытие станции метро "Левобережная" после ремонта

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (696)

    (обновлено: )35
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро "Левобережная" в Киеве
    Facebook Виталия Кличко
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Открытие после реконструкции станции метро "Левобережная" в Киеве
    Facebook Виталия Кличко
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Мэр Владимир Кличко лично проинспектировал турникеты
    Facebook Виталия Кличко
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Виталий Кличко со "свитой" проехался в метро
    Facebook Виталия Кличко
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко в метро
    Facebook Виталия Кличко
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Виталий Кличко также проверил после ремонта территорию, прилегающую к Международному выставочному центру
    Facebook Виталия Кличко
    Открытие после реконструкции станции метро Левобережная в Киеве
    Международный выставочный центр возле метро "Левобережная"
    Facebook Виталия Кличко

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    Открытие после реконструкции станции метро "Левобережная" в Киеве

    Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу проинспектировал реконструированную станцию метро "Левобережная" и территорию, прилегающую к Международному выставочному центру, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Киев разобрали по кусочкам. Евровидение-2017, уже вот-вот

    По словам Кличко, столица выполнила свои обязательства относительно подготовки к Евровидению-2017.

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    В восточном и западном вестибюлях станции заменили сигнализацию, установили энергосберегающее освещение, заменили облицовку, обновили пассажирскую автоматику и вентиляцию и установили новую ограду.

    Кроме того, на станции также были проведены работы по организации безбарьерного пространства для людей с ограниченными возможностями. Сейчас "Левобережная" оборудована всеми необходимыми средствами для передвижения людей на колясках.

    Станция "Левобережная", ремонт которой продлевался, расположена рядом с Международным выставочным центром, где должен состояться международный песенный конкурс Евровидение–2017.

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