Евровидение в Киеве. Открытие станции метро "Левобережная" после ремонта

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу проинспектировал реконструированную станцию метро "Левобережная" и территорию, прилегающую к Международному выставочному центру, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

По словам Кличко, столица выполнила свои обязательства относительно подготовки к Евровидению-2017.

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В восточном и западном вестибюлях станции заменили сигнализацию, установили энергосберегающее освещение, заменили облицовку, обновили пассажирскую автоматику и вентиляцию и установили новую ограду.

Кроме того, на станции также были проведены работы по организации безбарьерного пространства для людей с ограниченными возможностями. Сейчас "Левобережная" оборудована всеми необходимыми средствами для передвижения людей на колясках.

Станция "Левобережная", ремонт которой продлевался, расположена рядом с Международным выставочным центром, где должен состояться международный песенный конкурс Евровидение–2017.