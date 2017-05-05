Киев разобрали по кусочкам. Евровидении-2017, уже вот-вот

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Последние приготовления

В Киеве подходят к концу последние приготовления к Евровидению. Уже в воскресенье, 7 мая, в столице состоится официальное открытие песенного конкурса. Финал запланирован на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

В столицу уже прибыли более 600 участников и гостей конкурса, а город буквально заполонили фан-зоны. Такого их количества не было даже в Евро-2012.

Тем временем, правоохранители на чеку. В Киеве за порядком будут следить 10 000 полицейских и 7 000 камер видеонаблюдения. За каждой иностранной делегацией планируется закрепить англоговорящую охрану.

При этом правоохранители предупреждают, что в общественных местах ограничено распитие алкогольных напитках. В праздничных локациях разрешена только продажа пива в пластиковой таре. Также жителям и гостям столицы рекомендуют везде носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Сколько ожидается гостей

В Киев уже прибыли более 600 участников и гостей Евровидения, сообщают в Госпогранслужбе страны.

"Мероприятия по пропуску через границу гостей конкурса в основном проходят в столичных аэропортах — "Борисполь" и "Киев". Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" уже оформили в приоритетном порядке 97 рейсов, которыми прибыли как участники, так и члены команд и гости песенного конкурса. Всего же в столицу уже прибыли более 600 человек из 41 страны", — сообщает ведомство.

Тем временем, столичная власть ожидает до 20 тысяч туристов во время проведения конкурса.

"Мы ожидаем 20 тысяч туристов во время проведения песенного конкурса. Где-то примерно 15-18 тысяч будут иностранные туристы и еще примерно 7-8 внутренних туристов", – заявил начальник управления туризма Департамента экономики и инвестиций КГГА Антон Тараненко.

По его словам, продано уже около 30 тысяч билетов.

В целом вместе с украинскими туристами город Киев посетит в период с 1 по 15 мая 30 тысяч туристов.

Фан-зоны заполонили город

Сам конкурс будет проходить в Международном выставочном центре, но желающие смогут следить за его ходом в общих фан-зонах.

В КВЦ "Парковый" будет располагаться Евроклаб — официальная зона только для аккредитованных фанов и делегаций. Она будет работать с 1 по 14 мая.

Официальной локацией для фанов, туристов и киевлян станет Еврогородок на Крещатике. Работать он будет с 4 по 14 мая, с 12:00 до 22:00. Здесь на сцене выступят участники Евровидения, пройдут автограф-сессии. Установлены 4 экрана для трансляции конкурса.

Еврогородок стал крупнейшей фан-зоной в истории международного песенного конкурса.

"Еврогородок протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тыс. человек. А в течение каждого дня — до 20 тыс. гостей конкурса. В течение недели Евровидения здесь состоятся выступления украинских и иностранных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и много других мероприятий. На двух больших экранах будут трансляции вживую с главной арены конкурса", — сообщают в киевской мэрии.

При входе в официальную фан-зону всех посетителей просят показать личные вещи и пройти через металлические рамки. Установлено 5-6 пунктов с металлическими рамками, на каждом из которых находятся по три сотрудника полиции. По периметру городка также дежурят спецподразделения со служебными собаками.

Кроме официальной в столице открыли еще пять неофициальных фан-зон. Это Софиевская, Контрактовая, Почтовая, Троицкая площади и локация на территории Киевской крепости.

Одна из самых больших неофициальных фан-зон расположилась на Софийской площади. Она вмещает в себя около 10 тысяч человек и посвящена Киеву-туристическому.

Здесь на вмонтированном экране можно будет посмотреть сам конкурс, а также — короткие атмосферные ролики, которые расскажут об украинских традициях, культуре и народных обычаях.

"Это самая большая сборная конструкция, которая когда-либо монтировалась в историческом центре Киева", — заявили "Сегодня" организаторы. Неподалеку разместили палатки с едой и напитками, цены на которые указаны в гривнах и евро. Например, котлета по-киевски стоит 90 грн (3 евро), а бокал разливного пива — 40 грн (1,5 евро).

Арт-Подол

С 30 апреля на Почтовой и Контрактовой площади открыли еще две фан-зоны.

На Почтовой площади — зона "Евровидения: Ретроспектива" посвящена воспоминаниям о прошлых конкурсах. Здесь пройдет фестиваль-караоке, а также Kiyv Light Fest — международный фестиваль света и медиа-арта в формате 3D.

На Контрактовой — зона "Feel Ukraine" посвящена украинской культуре. Тут будут проходить выставки, мастер-классы, показы фильмов. Каждый день в этой фан-зоне будет посвящен отдельной теме: день джаза; день мастеров; день украинской литературы; день изобразительного искусства; день костюма и украшений и другие.

Также на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость" (ул. Госпитальная 24-А) открылась развлекательная зона "Первый киевский пленэр" Kyiv Art Fort 2017".

Фан-зона на Троицкой площади

На Троицкой площади организаторы из Киевского театра оперетты дадут концерты классической, оперной, джазовой музыки.

Также пройдут встречи Meet & Greet, на которых фанаты смогут пообщаться с артистами и участниками Евровидения.

Организаторы грозят санкциями

Пока в Киеве подходят к концу последние приготовления, организаторы Евровидения заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса.

По словам председателя оргкомитета Евровидения Франка-Дитера Фрайлинга, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но не сделала этого с Россией.

"С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это является нарушением уставов. За нарушение уставов предусмотрены санкции", — сказал Фрайлинг.

Что касается России, представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года, что стало еще одним нарушением устава.

Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе, отмечает издание. Официальное уведомление будет сделано уже после проведения Евровидения, 12 июня.

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В то же время Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты: от штрафа до отзыва спонсорского финансирования, до отстранения на 3 года от участия в конкурсе.