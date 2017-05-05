Итальянское ТВ о шансах Украины: проиграли Крым, проиграете и Евровидение

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Ведущий шоу "Nemo" на итальянском телеканале RAI заявил, что "Украина проиграет Евровидение, как проиграла Крым". Об этом сообщает сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на фрагмент видеозаписи, размещенный на официальной странице программы в Facebook.

Соведущая сообщила, что итальянский конкурсант на Евровидении-2017 Франческо Габбани, который считается фаворитом конкурса, уже прибыл в Киев. В ответ на это ее коллега Энрико Лукки сказал, что "Габбани мощнее советских ракет, а Украина проиграет Евровидение после того, как проиграла Крым".

Как отмечается, на странице шоу появилось много возмущенных комментариев к такому высказыванию итальянца.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 600 участников и гостей песенного конкурса прибыли в страну. Официальное открытие Евровидения состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.