Руководство Евровидения о "миллионе для Джамалы": все имеет свою цену

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Креативный директор Евровидения-2017 Сергей Проскурня объяснил "шумиху" вокруг гонорара певицы Джамалы почти в 1 млн грн за ее выступление в финале песенного конкурса непрофессионализмом журналистов и тем, что "каждая деталь имеет свою цену". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление представителя Евровидения.

Ранее СМИ сообщили, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины заплатит за выступления трех украинских артистов в финальной части Евровидения-2017 в Киеве сумму в 1,58 млн грн, большую часть из них получит певица Джамала.

Скандал в сети вокруг гонораров певиц Джамалы и Русланы возник из-за того, что журналисты не проследили в системе электронных закупок РroZorro расшифровку использования указанных средств, пояснил Проскурня.

"Это — индустрия. Мы не можем купить отдельную деталь от машины, мы покупаем машину, наполненную деталями. Каждая деталь имеет свою цену, и машина тоже имеет свою цену — комплексную. Так вот, все, что вы видите во время выступления — это комплексная цена машины "Джамала", машины "Руслана". Это множество различных важнейших технологий, техник, специалистов, экспертов, людей, которые творят видео, монтируют, снимают, это оборудование и так далее", — сказал представитель Евровидения.

"Это, в конце концов, люди, которые следят за внешностью артистов, — дизайнеры одежды, визажисты… Это целая армия людей, которая в результате спряталась за кулисами, потому что вышла на сцену звезда!" — подчеркнул Проскурня.

Он также обратился к авторам новостей о гонорарах артисток: "Если вы меня не слышите, то вы глухи и слепы. Откройте РroZorro, ту часть объявлений, которая касается расшифровки использования этих средств, посмотрите эти масштабные сметы, и тогда вы поймете, что все ваши претензии — это сплетня из разряда "это измена" и "все пропало". Это те крики и те истерики, которые разрушают Украину и украинское общество, а не строят".

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 600 участников и гостей песенного конкурса прибыли в страну. Официальное открытие Евровидения состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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