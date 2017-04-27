Ремонт на станции метро "Левобережная" в Киеве продлили

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Ремонт вестибюлей станции метро "Левобережная" в Киеве было решено продлить до 5 мая, сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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"Левобережная: ремонт вестибюлей продлится до 5 мая. Чтобы сделать ремонт качественно, нам нужно еще несколько дней", — говорится в сообщении.

В метрополитене извинились за задержку.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что полностью обновленную станцию метро "Левобережная" откроют уже 1 мая.