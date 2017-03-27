Инвалид-колясочник устроил одиночный пикет у метро "Левобережная" в Киеве

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Киеве возле входа на отремонтированную станции метро "Левобережная" Евгений Гаврилюк устроил одиночную акцию протеста. Причиной протеста стали очень узкие двери, в которые человек на коляске не может проехать.

Мужчина стоял возле входа в метро с плакатом "У нас нет доступа в метро". Также Гаврилюк вызвал полиции, так как невозможность попасть в метро является нарушения его прав.

По словам Гаврилюка, ширина прохода на "Левобережной" 68 см, хотя по нормам должна быть 92 см. Ширина его коляски 82 см, и он никак не сможет попасть в метро.

Ситуацию прокомментировал экс-заместитель мэра Кличко Илья Сагайдак в Facebook.

"Не платить за некачественный ремонт Левобережной… Куча халтуры за большой бюджет и дизайн, который совершенно отличается от того, что предлагался, когда я был профильным заместителем. Я советую не платить ни копейки таким подрядчикам и выставить претензию за некачественный ремонт", — написал Сагайдак.

В свою очередь Киевский метрополитен объяснил, что ремонт станции продолжается, и закончить его планируют до конца апреля.

"В то же время, часть работ там еще выполняется в ночные смены, а где это не влияет на безопасность перевозок — также в дневные. В частности, это и облицовка наружной стены до городской электрички, и дверная группа, и навигация, и декоративные элементы, а также название станции…", — написала пресс-служба метрополитена в Facebook.

Facebook Евгений Лешан У станции "Левобережная" мужчина протестовал против некачественного ремонта

Что же касается дверей, в которые не может проехать человек на коляске, то в метрополитене уверяют, что обеспечат нормальный проход.

"Работы по дверной группе еще не закончена. Проход для людей с ограниченными возможностями будут обеспечены в полном объеме", — ответили в Киевском метрополитене.

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Ранее сообщалось, что на реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделили 25 млн грн. На портале госзакупок ProZorro был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции. Согласно условиям тендера, подрядчик был обязан создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей. Также планировалось обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.