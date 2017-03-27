В сети высмеяли реконструкцию станции метро "Левобережная"

В сети активно обсудили реконструкцию станции метро "Левобережная". Интернет-пользователи создали множество мемов, на которых высмеяли "добросовестность" и "кропотливость" строителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве завершен ремонт восточного выхода со станции метро "Левобережная, но в отремонтированном вестибюле станции метро "Левобережная" до сих пор продолжаются ремонтные работы, и все недостатки, на которые киевляне жалуются в соцсетях, должны быть устранены в ближайшее время, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

"Для уменьшения неудобств, а также в довольно сжатые сроки мы открыли вестибюль сразу после окончания комплекса работ, необходимого для безопасной перевозки пассажиров. Вместе с тем, часть работ там еще выполняется в ночные смены, а где это не влияет на безопасность перевозок — также в дневные. В частности, это и облицовка наружной стены к городской электричке, и дверная группа, и навигация, и декоративные элементы, и даже название станции", — говорится в сообщении. При этом в подземке отметили, что полное завершение работ запланировано на конец апреля.

Отдельно в пресс-службе метро подчеркнули, что пока не перечисляли денежные средства за проведенные работы. "Оплаты будут осуществляться исключительно после полного окончания работ и подписания актов, как это предусмотрено законодательством", — пояснили в "Киевском метрополитене"

Смотрите также: Метро "Левобережная": ремонт и рекордный пассажиропоток

Ранее сообщалось, что на реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделили 25 млн грн. На портале госзакупок ProZorro был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции. Согласно условиям тендера, подрядчик был обязан создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей. Также планировалось обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.