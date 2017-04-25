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    Ремонтные работы возле метро "Левобережная" в Киеве

    (обновлено: )65
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН
    Ремонтные работы возле метро Левобережная в Киеве
    УНИАН

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    Возле метро "Левобережная" в Киеве продолжаются ремонтные работы. 

    На реконструкцию станции метро "Левобережная" было выделили 25 млн грн. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что до 1 мая станцию пообещали приспособить для людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что станции метро "Левобережная" около 50 лет, и перестроить ее сегодня нельзя, но, тем не менее, будут сделаны лифты.

    Между тем, в сети активно обсудили реконструкцию станции метро "Левобережная". Интернет-пользователи создали множество мемов, на которых высмеяли "добросовестность" и "кропотливость" строителей.  

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