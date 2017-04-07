Кличко пообещал до 1 мая сделать "Левобережную" доступной для инвалидов

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. До 1 мая станцию метро "Левобережная" пообещали приспособить для людей с ограниченными возможностями. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Работы закончатся только 1 мая. Можете себе представить: вы приходите в квартиру, где идет ремонт, и говорите: мы не удовлетворены, потому что там то не сделано и так не сделано. Можно принимать объект только тогда, когда объект сдан в эксплуатацию. Работы продолжаются и работы закончатся 1 мая. Мы очень рады что есть предложения, замечания, советы. Мы всегда прислушиваемся и будем делать все, но особенно для людей с ограниченными возможностями. Подъемники будут сделаны для людей с ограниченными возможностями с другой стороны, где будет закрыт вход", — сказал Кличко.

Он отметил, что станции метро "Левобережная" около 50 лет, и перестроить ее сегодня нельзя, но, тем не менее, будут сделаны лифты.

"Деньги подрядчику не переведены и будут переведены только тогда, когда мы сможем оценить качество работ. Если будут замечания, мы будем эти замечания учитывать, потому что качество работ не будет соблюдено", — сказал мэр.

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Ранее сообщалось, что на реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделили 25 млн грн. На портале госзакупок ProZorro был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции. Согласно условиям тендера, подрядчик был обязан создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей. Также планировалось обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.