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    Небо над Киевом закроют на время проведения Евровидения

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (689)

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    Воздушное пространство над Киевом и в радиусе 150 километров над столицей закроют для перелетов на время проведения музыкального конкурса, который продлится до 13 мая включительно.
    Самолет. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 воздушное пространство над Киевом и в радиусе 150 километров над столицей закроют для перелетов, сообщил креативный супервайзер конкурса Сергей Проскурня в эфире одного из телеканалов.

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    "Руководство Вооруженных воздушных сил Украины закрыло пространство над Киевом в радиусе 150 километров, запретили мне квадрокоптеры и монгольфьеры", — сказал Проскурня.

    Напомним, в дни проведения песенного конкурса Евровидение-2017 киевский метрополитен будет работать дольше.

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