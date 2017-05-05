Небо над Киевом закроют на время проведения Евровидения

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 воздушное пространство над Киевом и в радиусе 150 километров над столицей закроют для перелетов, сообщил креативный супервайзер конкурса Сергей Проскурня в эфире одного из телеканалов.

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"Руководство Вооруженных воздушных сил Украины закрыло пространство над Киевом в радиусе 150 километров, запретили мне квадрокоптеры и монгольфьеры", — сказал Проскурня.

Напомним, в дни проведения песенного конкурса Евровидение-2017 киевский метрополитен будет работать дольше.