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    Евровидение: открытие крупнейшей в истории конкурса фан-зоны в Киеве

    Тема:

    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (684)

    (обновлено: )1
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Мэр Киева Виталий Кличко на церемонии открытия фан-зоны Евровидения-2017
    УНИАН
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    vechirniykiev.com.ua
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Церемония открытия состоялась в четверг, 4 мая
    УНИАН
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Стражи правопорядка
    УНИАН
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    УНИАН
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    vechirniykiev.com.ua
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    УНИАН

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    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве

    На главной улице Киева — Крещатике — открыли Еврогородок, который стал крупнейшей в истории международного песенного конкурса Евровидение фан-зоной. Открытие состоялось в четверг, 4 мая. 

    Смотрите также: Репетиция участников Евровидения-2017

    "Еврогородок протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тыс. человек. А в течение каждого дня — до 20 тыс. гостей конкурса. В течение недели Евровидения здесь состоятся выступления украинских и иностранных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и много других мероприятий. На двух больших экранах будут трансляции вживую с главной арены конкурса", — говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы Виталия Кличко.

    Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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