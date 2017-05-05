Евровидение: открытие крупнейшей в истории конкурса фан-зоны в Киеве

На главной улице Киева — Крещатике — открыли Еврогородок, который стал крупнейшей в истории международного песенного конкурса Евровидение фан-зоной. Открытие состоялось в четверг, 4 мая.

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"Еврогородок протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тыс. человек. А в течение каждого дня — до 20 тыс. гостей конкурса. В течение недели Евровидения здесь состоятся выступления украинских и иностранных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и много других мероприятий. На двух больших экранах будут трансляции вживую с главной арены конкурса", — говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы Виталия Кличко.

Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.