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    Общество

    Нацбанк выпустил памятную монету к Евровидению

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (689)

    (обновлено: )3701
    В Нацбанке сообщили, что монеты выпущены тиражом в 40 тысяч экземпляров по 46 гривен за штуку. Их можно забронировать через online-заказ, количество монет, доступных для on-line заказа одним лицом ограничивается одной штукой.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналов в пять гривен к песенному конкурсу Евровидение — 2017.

    Монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка — Ред).

    На аверсе монеты размещена стилизованная композиция — панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил.

    bank.gov.ua
    Памятная монета к Евровидению-2017

    На реверсе — официальные слоган и логотип "Евровидения": разноцветные бусы, в центре которых располагается сине-желтое сердце, а также надписи Eurovision song contest Kyiv 2017 и Celebrate diversity.

    Тираж памятной монеты — 40 тысяч экземпляров по 46 гривен за штуку. Монеты можно забронировать через online-заказ с 5 по 15 мая. Количество монет, доступных для on-line заказа одним лицом ограничивается одной штукой.

    Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

     

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