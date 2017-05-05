Нацбанк выпустил памятную монету к Евровидению

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналов в пять гривен к песенному конкурсу Евровидение — 2017.

Монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка — Ред).

На аверсе монеты размещена стилизованная композиция — панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил.

bank.gov.ua Памятная монета к Евровидению-2017

На реверсе — официальные слоган и логотип "Евровидения": разноцветные бусы, в центре которых располагается сине-желтое сердце, а также надписи Eurovision song contest Kyiv 2017 и Celebrate diversity.

Тираж памятной монеты — 40 тысяч экземпляров по 46 гривен за штуку. Монеты можно забронировать через online-заказ с 5 по 15 мая. Количество монет, доступных для on-line заказа одним лицом ограничивается одной штукой.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.