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    В Киев прибыли более 600 участников и гостей Евровидения

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (687)

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    Погранслужба сообщила, что через автомобильные пункты пропуска были оформлены и пропущены почти 100 грузовых автомобилей, которыми доставляли оборудование для проведения мероприятий песенного конкурса.
    Репетиция участников Евровидения-2017
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Более 600 участников, членов команд и гостей песенного конкурса Евровидение-2017 прибыли в Украину, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

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    Ранее в КГГА заявили, что ожидают около 20 тысяч иностранных туристов в Киеве на протяжении двух недель в рамках Евровидения.

    "Мероприятия по пропуску через границу гостей конкурса в основном проходят в столичных аэропортах — "Борисполь" и "Киев". Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" уже оформили в приоритетном порядке 97 рейсов, которыми прибыли как участники, так и члены команд и гости песенного конкурса. Всего же в столицу уже прибыли более 600 человек из 41 страны", — говорится в сообщении ведомства.

    Также погранслужба сообщила, что через автомобильные пункты пропуска были оформлены и пропущены почти 100 грузовых автомобилей, которыми доставляли оборудование для проведения мероприятий песенного конкурса.

    Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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