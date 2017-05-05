В Киев прибыли более 600 участников и гостей Евровидения

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Более 600 участников, членов команд и гостей песенного конкурса Евровидение-2017 прибыли в Украину, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

Ранее в КГГА заявили, что ожидают около 20 тысяч иностранных туристов в Киеве на протяжении двух недель в рамках Евровидения.

"Мероприятия по пропуску через границу гостей конкурса в основном проходят в столичных аэропортах — "Борисполь" и "Киев". Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" уже оформили в приоритетном порядке 97 рейсов, которыми прибыли как участники, так и члены команд и гости песенного конкурса. Всего же в столицу уже прибыли более 600 человек из 41 страны", — говорится в сообщении ведомства.

Также погранслужба сообщила, что через автомобильные пункты пропуска были оформлены и пропущены почти 100 грузовых автомобилей, которыми доставляли оборудование для проведения мероприятий песенного конкурса.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.