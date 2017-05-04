Стало известно, кто будет хедлайнером Евровидения-2017

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В финале конкурса Евровидение-2017 выступит первая победительница от Украины Руслана, сообщает пресс-служба телеканала "UA.Перший".

"На главной сцене Евровидения, обладательница десятков мировых наград Руслана представит свой новый сингл с интригующим названием It's Magical. На данный момент известно, что трек записан на английском и украинском, однако обе версии объединяет еще и загадочный экзотический язык", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Руслана уже начала репетиции на сцене Евровидения.

В прошлом году хедлайнером Евровидения был Джастин Тимберлейк.

Напомним, 1 мая в фан-зоне на Почтовой площади в Киеве стартовал Фестиваль караоке. Организаторы говорят, что собрали все хиты Евровидения за 61 год его проведения. Кроме того, посетителям будут демонстрировать фильмы об истории этого песенного конкурса — каждый час о каждые следующих пяти годах.