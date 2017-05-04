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    Во время Евровидения вызовы "скорой" будут принимать на иностранных языках

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (680)

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    В Киеве будет организована работа медицинских пунктов, дежурство врачебно-сестринских бригад медицинских патрулей, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских волонтеров.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Во время проведения Евровидения-2017 в Киеве для приема и обработки вызовов бригад экстренной медицинской помощи создано четыре дополнительных рабочих места для операторов со знанием английского, немецкого, французского и испанского языков, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    В Киеве будет организована работа медицинских пунктов, дежурство врачебно-сестринских бригад медицинских патрулей, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских волонтеров.

    Репетиция участников Евровидения-2017
    УНИАН
    Репетиция участников Евровидения-2017

    "Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать в соответствии с графиком дежурств – круглосуточно. Дополнительно организовано проведение консультаций, консилиумов, создан резерв жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения", – сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. 

    Согласно информации профильного Департамента, бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи в случае необходимости можно вызвать круглосуточно по телефону 103. Прием и обработка вызовов будет осуществляться в режиме реального времени от операторов стационарной и мобильной связи, линий непосредственной связи с аварийно-спасательными службами города. Дополнительно создано четыре рабочих места для операторов со знанием английского, немецкого, французского и испанского языков.

    Сообщается, что в столице круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи: 29 – для взрослых, 19 – для детей, а также 12 травматологических пунктов для взрослых и два – детских. Специализированную неотложную медицинскую помощь можно получить в двух отоларингологических, в двух офтальмологических и стоматологических кабинетах.

    Напомним, в среду в Киев прибыли уже 475 человек из состава официальных иностранных делегаций Евровидения-2017 из 39 стран.

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