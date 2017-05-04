Евровидение и 9 мая: подешевели билеты на первый полуфинал

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Билеты на первый полуфинал Евровидения, кроме VIP-зоны, будут стоить менее 20 долларов. Соответствующее решение о снижении цен принял организационный комитет конкурса, сообщил в четверг официальный билетный агент Concert.ua.

"Оргкомитет Евровидения-2017 в Украине принял решение радикально снизить стоимость билетов на первый полуфинал, который состоится 9 мая в 22.00. Все билеты, кроме VIP-сектора, теперь стоят всего 499 гривен (менее 20 долларов)", — говорится в сообщении билетного агента в Facebook.

Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве поступили в продажу 14 февраля, их стоимость составляет от 8 до 500 евро. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.