наверх
04.05.201717:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Евровидение и 9 мая: подешевели билеты на первый полуфинал

    Тема:

    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (678)

    (обновлено: )14412
    Организационный комитет песенного конкурса принял решение радикально снизить стоимость билетов на первый полуфинал, который состоится 9 мая.
    Билеты на Евровидение в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Билеты на первый полуфинал Евровидения, кроме VIP-зоны, будут стоить менее 20 долларов. Соответствующее решение о снижении цен принял организационный комитет конкурса, сообщил в четверг официальный билетный агент Concert.ua.

    Репетиция участников Евровидения-2017
    УНИАН
    Репетиция участников Евровидения-2017

    "Оргкомитет Евровидения-2017 в Украине принял решение радикально снизить стоимость билетов на первый полуфинал, который состоится 9 мая в 22.00. Все билеты, кроме VIP-сектора, теперь стоят всего 499 гривен (менее 20 долларов)", — говорится в сообщении билетного агента в Facebook.

    Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве поступили в продажу 14 февраля, их стоимость составляет от 8 до 500 евро. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции.

    Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Билеты на Евровидение в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Композитор Юрий Антонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка