O.Torvald на Евровидении выступит лучше, чем… "Гринджолы" - Кондратюк

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Жюри международного песенного конкурса Евровидение-2017 будет состоять из 210 человек из 42 стран мира. Соответствующий список опубликовала европейский вещательный союз.

Самому старшему члену жюри 76 лет. Он британец. Самым младшим по 16 лет — это представители Македонии и Украины. В состав жюри Евровидения от Украины вошло пять человек. Это поэт Юрий Рыбчинский, певица и победительница детского Евровидения-2013 София Тарасова, аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин. Голоса членов жюри на 50% влияют на результаты Евровидения.

Читайте также: Нам песня строить и… воровать помогает. Истинная цена Евровидения

Назначение членов жюри прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що б ви сказали про призначених від України членів журі?

— На мій погляд, троє можуть бути однозначно в цьому журі. Це вельмишановний Юрій Рибчинський, який розбирається, очевидно, у ліриці. Правда, не знаю, наскільки він розбирається в ліриці англомовній, але це не має значення. Я принаймні, розумію, що в нього є своє бачення музичних творів. Я не сумніваюся в Сергієві Грачовім, який саме і є музичним продюсером. В крайньому випадку він є музикантом, композитором. І я не сумніваюся в Яні Прядко, яка відома всім як менеджер багатьох артистів, але вона, по суті, і продюсує їх певним чином. Тобто в цих трьох людях я не сумніваюся. Тарасова — це юна, молода співачка, є пару непоганих пісень, але я не знаю, наскільки вона є досвідчена. Ще на користь Яни Прядко я скажу, що наскільки я знаю, з часу, коли вона була в команді Руслани, правда, я не знаю, чи їздила Яна в Стамбул, але Яна відвідує усі Євробачення. Вважайте, що в неї за плечима десятирічний досвід. Я просто знаю, тому що з нею працював. Вона працювала в мене, коли була менеджером Віталія Козловського. Останні десять Євробачень, знаю не з телевізорів, а з місць проведення цих Євробачень.

А що робити з цим досвідом в складі журі?

— Що стосується Тарасової і Сержа Гагаріна, я поважаю Сержа Гагаріна, але не знаю. Тут можуть бути питання. В принципі, питання не кричущі, як на мене. Але є такий склад, міг бути інший. Наскільки я знаю, може помиляюся, наше журі виставляє бали конкурсантам всіх країн, окрім України, які потім зараховуються, тобто воно діє як професійне журі. А, може, всім, Україна включно.

Якщо говорити про сам конкурс, про конкурсантів, є у вас якісь фаворити?

— Дивіться, я наразі не знаю і не чув пісні всіх учасників. Просто в мене ще до цього не дійшли руки, до Євробачення ще шість днів. І, в принципі, я хочу сказати, що я це не вивчаю, тому що в мене немає свого інтересу на Євробаченні ніякого, окрім вболівання за нашу прекрасну команду O.Torvald. На мій погляд, O.Torvald виступить трішки ліпше, ніж знамениті "Гринджоли", які посіли 19 місце. Я дуже здивувався, коли подивився пару днів тому. Я думав, вони там взагалі були в кінці. Думаю, що O.Torvald виступить трошки краще.

На вашу думку, як Київ підготувався до Євробачення?

— Я бачив вже готову сцену. Там тільки починалися репетиції. Що стосується сцени і залу, там все буде супер-пупер. Претензій не буде, глядачі матимуть неперевершену телевізійну картинку. Що стосується самого міста, знімав в неділю караоке, бачив, як будувався сектор так званий фанзони між Прорізною і вулицею Богдана Хмельницького. І на мій погляд, там буде цікаво. Бачив вчора проїздом Софіївську площу як облаштували. Мені здається, все буде цікаво для тих, хто цим цікавиться.

На вашу думку, є декілька варіантів, як можна дивитися Євробачення. Який варіант найбільш прийнятний?

— Я оберу комбінований варіант. Мені здається, що в мене є квитки на півфінал і фінал, на один півфінал і на один єдиний фінал. Проблема з фіналом полягає в тому, що фінал тринадцятого числа в суботу, а саме по суботах, в п'ятницю, на каналі СТБ йде прямий ефір шоу "Україна має талант. Діти", півфінал і фінал. Я не знаю, наскільки я встигну потрапити на фінал. Хотів би побачити зсередини. Я був в 2004 році на одному з півфіналів, це було цікаво. Це було незабутньо.

Как проходит подготовка к песенному конкурсу, о творческой концепции, организации церемоний красной дорожки, а также о еврогородке, евроклубе и вечеринках в эфире "ГС" рассказал креативный директор неэфирных событий Евровидения-2017 от Украины Сергей Проскурня.