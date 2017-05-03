Евровидение-2017: вопрос номер один это безопасность – КГГА

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Креативный супервайзер событий конкурса Евровидение-2017 Сергей Проскурня заявил, что самые интересные детали программы оргкомитет не раскрывает ради сохранения интриги. Столичная власть обещает богатую развлекательную программу. В частности уже подготовили шоу световых инсталляций и 3D-проекций на зданиях, а также специальную локацию для раненых украинских бойцов, которые проходят реабилитацию в столичном госпитале.

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Детальнее об основных развлекательных мероприятиях во время Евровидения рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна говорити, що Київ на фінішній прямій у підготовці до Євробачення?

— Абсолютно. Київ повністю готовий, звичайно, тривають останні приготування, ми всі страшенно хвилюємося, бо ще багато заходів за цей тиждень треба встигнути, але загалом Київ 30 квітня розпочинає свої розважальні програми для всіх гостей столиці.

В столиці організують п’ять "зон гостинності". Про що саме йдеться?

— В рамках гостинності міста Києва ми влаштовуємо на п'яти основних майданчиках, площах, це зокрема Софіївська, Михайлівська площа, Троїцька, Контрактова, Поштова і музей "Київська фортеця" саме розважальні заходи з мистецькою програмою для всіх гостей міста, зокрема і європейців, які приїдуть. Так само ми робимо три мистецькі проекти, це "Kiev art-week", який буде загалом об'єднувати п'ять музеїв і 12 галерей. І так само ярмарок сучасного мистецтва, який буде проходити і у бізнес-центрі "Торонто", і розпочнеться 4 травня. І так само проект Face of art, який буде знаходитися в мистецькій галереї "Лавра". Так само буде, звичайно, Kiev light-fest, я думаю, кияни будуть задоволені цікавинками, які пропонують нам господарі цього дійства.

Де буде найбільша локація?

— Я думаю, це буде Софіївська з Михайлівською разом площі. Але Контрактова та Троїцька, можливо, не набагато менші. Але вони будуть абсолютно всі різні, тому що слоганом цього Євробачення є Celebrate diversity, тобто ми будемо шанувати різноманіття.

Яке питання в підготовці найскладніше?

— Найбільше уваги це на безпекові питання, і це стосується не лише Києва, а взагалі ми знаємо в якій ситуації знаходиться країна, в якій ситуації знаходиться вся Європа, зокрема столиці. Тому найбільша увага йде на безпекові питання. Тому дуже багато уваги до перекриття руху, часткового обмеження, і так само дуже багато уваги приділяється саме охороні локацій.

Вже перекритий Хрещатик на три тижні і вже почали в соцмережах обурюватися. Кияни кажуть, мовляв, навіщо так рано перекривати, до старту Євробачення є ще час?

— Це саме приготування, тому що сцена буде велика, тобто на Хрещатику буде одна з офіційних локацій Євробачення, це буде називатися Eurovillage, так само там дуже багато треба зробити всього, щоби дійсно зробити це містечком Євробачення, а не просто сценою. І тому треба було перекрити завчасно, щоб всю логістику спрямувати.

Почали на веселку перетворювати Арку дружби народів. Також це дещо збурило киян, мовляв, кольори цієї веселки можна трактувати по-різному. Які ще гострі питання можуть виникнути?

— Якщо говорити про Арку Дружби Народів і робити її як приклад гостроти, то мені невідомо, які ще можуть бути гострі питання, якщо навіть таке питання викликало таке збурення. Насправді ми давно всі кияни знали, що підсвічена вона була саме різнобарвними кольорами веселки. А зараз ми хочемо просто її поклеїти аракалом і дали на це дозвіл, абсолютно не розуміючи, що це може викликати якийсь такий спротив. Але мені здається, це все одно цікаво, це різноманіття в кольорах і саме її місце розташування буде робити її надзвичайною арт-інсталяцією.

Чи готові ви до провокацій?

— Ми будемо працювати разом з поліцією. Я не думаю, що буде такий супротив. Мені здається, що люди неправильно собі трактували цю історію. Якщо вони порозуміють, що нема ніяких маніпуляцій з цього приводу, всі заспокоються і будуть насолоджуватися цим арт-об’єктом так само, як і ми.

Ранее исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.