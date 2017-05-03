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    В Киев прибыли официальные делегации Евровидения из 39 стран

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (671)

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    В полиции сообщили, что места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении правоохранителей.
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киев прибыли уже 475 человек из состава официальных иностранных делегаций Евровидения-2017 из 39 стран, сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Евровидение-2017: вопрос номер один – это безопасность - КГГА

    Всего ожидается прибытие 700 человек из числа официальных иностранных делегаций 41 страны-участницы конкурса.

    "Места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении полиции. К осуществлению мер безопасности в связи с проведением Евровидения будут привлечены более 10 тысяч правоохранителей. В составе привлеченных сил будут не только подразделения полиции особого назначения, но и взрывотехники, кинологи, бойцы Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, стали известны имена членов украинского жюри, которые будут оценивать выступления на Евровидении-2017. Предварительный список опубликован на официальном сайте конкурса.

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