наверх
03.05.201712:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В аэропорту "Киев" разрисовали самолет к Евровидению

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (666)

    (обновлено: )17702
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    УНИАН
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    УНИАН
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    УНИАН
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    УНИАН
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    УНИАН

    Рекомендуем

    Взрыв недалеко от посольства США в КабулеВзрыв у посольства США в Кабуле: работа медиков и спецслужб12:05 03.05.2017
    Фестиваль огня Fire life fest в УжгородеБольше жару. Масштабный фестиваль огня в Ужгороде11:04 03.05.2017
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВОПод Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО04:54 03.05.2017
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской областиСолнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области02:34 03.05.2017
    Акции протеста в Нью-ЙоркеСто дней у руля. Противники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка21:47 02.05.2017
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. МеркельВстреча в Сочи. Меркель приехала в резиденцию Путина15:55 02.05.2017
    Ситуация в Одессе 2 маяКуликово поле в Одессе открыли для посетителей14:39 02.05.2017
    Представители Белоруссии на Евровидение NAVIBANDУчастники Евровидения прибывают в Киев13:46 02.05.2017
    Смертельное ДТПв КиевеСмертельное ДТП в Киеве: музыканту оторвало руку (18+)11:11 02.05.2017
    Все фотоленты

    На площади перед аэропортом "Киев" (Жуляны) прошло торжественное открытие арт-самолета, сделанного в цветах Евровидения, сообщили в Ukraine Crisis Media Center.

    Самолет создали художники Андрей Ковтун и Виктория Лайм.

    Смотрите также: Участники Евровидения прибывают в Киев

    Художники обратили внимание на то, что во время работы над арт-объектом погодные условия оставляли желать лучшего, но не смогли помешать творческому замыслу. Благодаря стараниям художников, у Украины есть уникальный самолет с символикой Евровидения-2017.

    Ссылки по теме:
    Теги: