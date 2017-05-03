В аэропорту "Киев" разрисовали самолет к Евровидению

На площади перед аэропортом "Киев" (Жуляны) прошло торжественное открытие арт-самолета, сделанного в цветах Евровидения, сообщили в Ukraine Crisis Media Center.

Самолет создали художники Андрей Ковтун и Виктория Лайм.

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Художники обратили внимание на то, что во время работы над арт-объектом погодные условия оставляли желать лучшего, но не смогли помешать творческому замыслу. Благодаря стараниям художников, у Украины есть уникальный самолет с символикой Евровидения-2017.