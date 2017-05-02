Конкурсанты Евровидения выступят на вечеринке в Киеве

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Вечеринка Oikotimes Anniversary Party пройдет вечером во вторник на одной из трех площадок Евровидения-2017 — клуба EuroClub. Перед гостями выступят семь конкурсантов международного песенного конкурса.

Начало запланировано на 20:00.

Смотрите также: Фан-зона Евровидения на Крещатике с высоты птичьего полета

"В этот вечер EuroClub и его гости будут зажигать Киев, ведь всех присутствующих будут развлекать сразу семь конкурсантов Евровидения, среди которых представители Украины — группа O.Torvald", — сообщается на Eurovision.ua.

Гостей вечера ждет программа:

21:00 — 22:00 Dj Farouk

22:00 — 22:10 Мальта: Claudia Faniello

22:10 — 22:20 Румыния: Alex Florea и Ilinca

22:20 — 22:30 Молдова: The ultimate party boys

22:30 — 22:40 Украина: O.Torvald

22:45 — 22:55 Польша: Kasia Mos

23:00 — 23:10 Азербайджан: Dihaj

23:10 — 23:20 Чехия: Martina Barta

23:30 — Dj Farouk

Официальное открытие клуба EuroClub состоялось накануне. Клуб, в котором будут проходить вечеринки и мероприятия, находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Женя Галич с группой O.Torvald представили свою песню Time и исполнили несколько других своих композиций.

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая. В Киеве уже прибыли более 400 участников Евровидения.