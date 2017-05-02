Конкурсанты Евровидения выступят на вечеринке в Киеве

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Вечеринка Oikotimes Anniversary Party пройдет вечером во вторник на одной из трех площадок Евровидения-2017 — клуба EuroClub. Перед гостями выступят семь конкурсантов международного песенного конкурса.
Начало запланировано на 20:00.
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"В этот вечер EuroClub и его гости будут зажигать Киев, ведь всех присутствующих будут развлекать сразу семь конкурсантов Евровидения, среди которых представители Украины — группа O.Torvald", — сообщается на Eurovision.ua.
Гостей вечера ждет программа:
21:00 — 22:00 Dj Farouk
22:00 — 22:10 Мальта: Claudia Faniello
22:10 — 22:20 Румыния: Alex Florea и Ilinca
22:20 — 22:30 Молдова: The ultimate party boys
22:30 — 22:40 Украина: O.Torvald
22:45 — 22:55 Польша: Kasia Mos
23:00 — 23:10 Азербайджан: Dihaj
23:10 — 23:20 Чехия: Martina Barta
23:30 — Dj Farouk
Официальное открытие клуба EuroClub состоялось накануне. Клуб, в котором будут проходить вечеринки и мероприятия, находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Женя Галич с группой O.Torvald представили свою песню Time и исполнили несколько других своих композиций.
Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая. В Киеве уже прибыли более 400 участников Евровидения.