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    Конкурсанты Евровидения выступят на вечеринке в Киеве

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (663)

    (обновлено: )8621
    Начало Oikotimes Anniversary Party запланировано на 20:00. Присутствующих в EuroClub будут развлекать сразу семь конкурсантов Евровидения, среди которых представители Украины - группа O.Torvald.
    Локация Евровидения EuroClub в Киеве
    eurovision.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Вечеринка Oikotimes Anniversary Party пройдет вечером во вторник на одной из трех площадок Евровидения-2017 — клуба EuroClub. Перед гостями выступят семь конкурсантов международного песенного конкурса.

    Начало запланировано на 20:00.

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    "В этот вечер EuroClub и его гости будут зажигать Киев, ведь всех присутствующих будут развлекать сразу семь конкурсантов Евровидения, среди которых представители Украины — группа O.Torvald", — сообщается на Eurovision.ua.

    Гостей вечера ждет программа:

    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017

    21:00 — 22:00 Dj Farouk

    22:00 — 22:10 Мальта: Claudia Faniello

    22:10 — 22:20 Румыния: Alex Florea и Ilinca

    22:20 — 22:30 Молдова: The ultimate party boys

    22:30 — 22:40 Украина: O.Torvald

    22:45 — 22:55 Польша: Kasia Mos

    23:00 — 23:10 Азербайджан: Dihaj

    23:10 — 23:20 Чехия: Martina Barta

    23:30 — Dj Farouk

    Официальное открытие клуба EuroClub состоялось накануне. Клуб, в котором будут проходить вечеринки и мероприятия, находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Женя Галич с группой O.Torvald представили свою песню Time и исполнили несколько других своих композиций.

    Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая. В Киеве уже прибыли более 400 участников Евровидения.

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