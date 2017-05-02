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    Почти 400 участников Евровидения прибыли в Киев

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (661)

    (обновлено: )12401
    Больше всего участников пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Еще одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново", что в Одесской области.
    Представитель Ирландии на Евровидении -2017 Брендан Мюррей
    @brendanmurray96

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины за сутки оформили более 160 участников и членов команд конкурса Евровидение-2017, сообщает пресс-служба ГПСУ.

    Больше всего участников пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Еще одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново", что в Одесской области.

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    В ГПСУ напоминают, что вместе с ГФС проработали процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса. Особое внимание уделяется сфере безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.

    Сейчас пропуск через границу участников Евровидения пограничники осуществляют в соответствии с требованиями действующего законодательства в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как "Евро-2012".

    Представитель Испании на Евровидении-2017 Манель Наварро сделал татуировку на украинском языке.

    @manelnmusic
    Представитель Испании на Евровидении-2017 Манель Наварро сделал татуировку на украинском языке.

    "Теперь Евровидение и Украина будут частью меня навсегда", — прокомментировал исполнитель фото татуировки, на которой написано "Музыка" на украинском языке.

    Ранее сообщалось, что более 200 членов команд и участников международного конкурса Евровидение-2017 из почти 20 стран мира прибыли в Украину за последние трое суток.

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