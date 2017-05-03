Военные Нацгвардии будут охранять Евровидение в новой синей форме

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили форму нового образца темно-синего цвета на время обеспечения охраны общественного порядка на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, сообщает пресс-служба НГУ.

"Около 300 военнослужащих 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии, дислоцирующейся в Киеве, выйдут на улицы столицы в новой форме", — говорится в сообщении.

Форма была разработана специально для частей по охране общественного порядка и дипломатических представительств.

Кроме этого, форму нового образца также получили 300 гвардейцев, которые обеспечивают охрану дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных в столице Украины. Они уже заступили на службу в новой форме.

В большинстве стран Европы правоохранители носят форму темно-синего или черного цвета.

Как сообщалось ранее, во время Евровидения–2017 в Киеве за общественным порядком будут следить до 10 тысяч правоохранителей.