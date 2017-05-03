Стал известен состав украинского жюри на Евровидении

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Стали известны имена членов украинского жюри, которые будут оценивать выступления на Евровидении-2017. Предварительный список опубликован на официальном сайте конкурса.

Каждое национальное жюри состоит из пяти профессионалов, которые будут оценивать каждое выступление. Перед членами жюри будет стоять задача оценить вокальные способности, выступление, песню и "изюминку" каждого участника. Жюри от каждой страны будет оценивать всех конкурсантов, кроме представителя своей страны.

В состав украинского жюри вошли поэт Юрий Рыбчинский, участница конкурса "Детское Евровидение-2013" София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

Голосование жюри традиционно проводится во время генеральной репетиции. Репетиция транслируется через спутник, и индивидуальные результаты голосования должны храниться в секрете до окончания гранд-финала.

Напомним, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.