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    Стал известен состав украинского жюри на Евровидении

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (668)

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    Как отмечается, перед членами жюри будет стоять задача оценить вокальные способности, выступление, песню и "изюминку" каждого участника. Жюри от каждой страны будет оценивать всех конкурсантов, кроме представителя своей страны.
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Стали известны имена членов украинского жюри, которые будут оценивать выступления на Евровидении-2017. Предварительный список опубликован на официальном сайте конкурса.

    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
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    Каждое национальное жюри состоит из пяти профессионалов, которые будут оценивать каждое выступление. Перед членами жюри будет стоять задача оценить вокальные способности, выступление, песню и "изюминку" каждого участника. Жюри от каждой страны будет оценивать всех конкурсантов, кроме представителя своей страны.

    В состав украинского жюри вошли поэт Юрий Рыбчинский, участница конкурса "Детское Евровидение-2013" София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

    Голосование жюри традиционно проводится во время генеральной репетиции. Репетиция транслируется через спутник, и индивидуальные результаты голосования должны храниться в секрете до окончания гранд-финала.

    Напомним,  вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.

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