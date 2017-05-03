В Украину прибыли делегации из 36 стран-участниц Евровидения

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил в среду, что делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.

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"На Евровидение-2017 уже прибыли делегации из 36 стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене", — написал Кириленко на своей странице в Facebook.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса прибыли в страну.