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    В Украину прибыли делегации из 36 стран-участниц Евровидения

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (666)

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    По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене. Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая.
    Представитель Греции на Евровидении Demy
    @demy_official

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил в среду, что делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.

    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017

    Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.

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    "На Евровидение-2017 уже прибыли делегации из 36 стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене", — написал Кириленко на своей странице в Facebook.

    Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса прибыли в страну.

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