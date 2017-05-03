Джамала получит почти миллион за выступление на Евровидении

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания Украины заплатит за выступления трех украинских артистов в финальной части Евровидения-2017 в Киеве сумму в 1,58 млн грн, большую часть из них получит певица Джамала. Об этом сообщает издание "Наші Гроші" со ссылкой на систему электронных закупок ProZorro.

Дороже всего будет стоить выступление Джамалы, прошлогодней победительницы Евровидения в Стокгольме. Так, физлицо-предприниматель (ФЛП) Джамаладинова Сусана Аминовна получит 986 тыс грн.

ФЛП Лыжичко Руслана Степановна получит 394 тыс грн. за выступление Русланы, которая выиграла на Евровидении в 2004 году.

Также в финале выступит группа Onuka с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ). Расходы на них в сумме составляют 213 тыс грн.

В частности, оркестр и солистка группы ФЛП Жижченко Наталья Александровна получат по 45 тыс грн. Ее муж и совладелец проекта Onuka ФЛП Филатов Евгений Владимирович, также известный как солист группы The Maneken, получит 23 тыс грн. за мастеринг и постпродакшен песен. Для выступления Onuka за 43 тыс грн. изготовят венок и три шелковые накидки.

Данных относительно выступления Верки Сердючки, которая в 2007 году заняла второе место на Евровидении, на нынешнем шоу нет. Однако известно, что ООО "Президент фильм Украины" Татьяны Белозерова получит 1,80 млн грн. за производство короткометражного фильма "Евровидение с Веркой Сердючкой".

Еще раз Украина занимала второе место на Евровидении в 2008 году. Тогда это сделала Ани Лорак. Данных о финансировании каких-либо номеров с этой певицей, которая сейчас активно гастролирует в России, нет.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса прибыли в страну. Официальное открытие Евровидения состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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