Организаторы Евровидения заявили об угрозе санкций Украине и России

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Европейском вещательном союзе (EBU) допустили введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушения устава конкурса. Об этом сказал глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, сообщает сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на немецкое издание Heute.

По словам Фрайлинга, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но она не сделала этого с Россией.

"С украинской точки зрения, юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU — это по-прежнему является нарушением уставов. За нарушение уставов положены санкции", — пояснил он.

Что касается России, представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года, что стало еще одним нарушением устава.

Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе, отмечает издание. Официальное уведомление будет сделано уже после проведения Евровидения, 12 июня.

Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты.

"Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа до отзыва спонсорского финансирования, до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет", — сказал он.

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса прибыли в страну. Официальное открытие Евровидения состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Читайте также: В Киеве в дни Евровидения не может быть "просто радуги" — Волошин