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    Киев ожидает 20 тыс иностранных туристов на "Евровидении-2017" - Резников

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (363)

    (обновлено: )13
    Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников в эфире "ГС" рассказал о мерах безопасности, принимаемых в Киеве накануне песенного конкурса.
    Алексей Резников
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Киеве установили около 4 тысяч камер видеонаблюдения в учреждениях социальной сферы и более 300 на улицах города. Это сделали в рамках проекта "Безопасная столица", сообщила прес-служба КГГА. А накануне в Киеве открыли Центр обработки данных, куда поступает видео с имеющихся камер.

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    В ближайшее время в столице обещают установить еще 4 тысячи смарт-камер и объединить их в единый общегородской комплекс.

    На вопрос, будет ли городская система видеонаблюдения полноценно функционировать к началу "Евровидения-2017", в эфире радиостанции Голос Столицы ответил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников.

    "Она уже работает. Вопрос в том, сколько еще новых видеокамер будет подключено, я не готов назвать цифру. И второй момент, что мы очень рассчитываем на добросовестность и понимание предпринимателей, которые будут готовы присоединить свои видеокамеры к дата-центру. А ожидаем мы около 20 тысяч иностранных туристов в Киеве на протяжении двух недель", — спрогнозировал Резников.

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