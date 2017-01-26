Киев ожидает 20 тыс иностранных туристов на "Евровидении-2017" - Резников

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Киеве установили около 4 тысяч камер видеонаблюдения в учреждениях социальной сферы и более 300 на улицах города. Это сделали в рамках проекта "Безопасная столица", сообщила прес-служба КГГА. А накануне в Киеве открыли Центр обработки данных, куда поступает видео с имеющихся камер.

В ближайшее время в столице обещают установить еще 4 тысячи смарт-камер и объединить их в единый общегородской комплекс.

На вопрос, будет ли городская система видеонаблюдения полноценно функционировать к началу "Евровидения-2017", в эфире радиостанции Голос Столицы ответил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников.

"Она уже работает. Вопрос в том, сколько еще новых видеокамер будет подключено, я не готов назвать цифру. И второй момент, что мы очень рассчитываем на добросовестность и понимание предпринимателей, которые будут готовы присоединить свои видеокамеры к дата-центру. А ожидаем мы около 20 тысяч иностранных туристов в Киеве на протяжении двух недель", — спрогнозировал Резников.