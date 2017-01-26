Украина проведет Евровидение-2017 на достойном уровне - Кириленко

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Песенный конкурс Евровидение Украина примет на высоком уровне, так как это вопрос политического характера, заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Вопрос Евровидения – это не музыкальный вопрос. Это вопрос политического характера. Европейцы не должны забывать об Украине. Они должны понимать, что, не смотря на войну на востоке, наша страна развивается, нуждается в их внимании и помощи. Мы проведем песенный конкурс в установленные сроки на высоком идейном и художественном уровне", — цитирует в четверг слова Кириленко его пресс-служба.

Вице-премьер заявил, что Украина уже имеет успешный опыт проведения Евровидения в 2005 году и в этом году также примет европейцев на достойном уровне.

Кириленко также сообщил, что на заседании правительства, которое состоялось 25 января, был утвержден порядок использования средств государственного бюджета для обеспечения проведения конкурса Евровидение-2017. Он отметил, что этот документ является важным для финансирования всех необходимых этапов песенного конкурса.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.