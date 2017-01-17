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    "Крым – наша семья": в сети появился презентационный ролик Евровидения

    (обновлено: )23112
    В сети появился промо-ролик песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Киеве. Видео было опубликовано на странице конкурса на Facebook.
    Видео: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна на Youtube

     

    В ролике представлены города Украины и их основные черты. В частности, Черновцы названы "маленьким украинским Парижем", Одесса связана с улыбками, а Крым назван "нашей семьей". Кроме того, в ролике также показаны Днепр, Харьков, Ивано-Франковск и Винница.

    Смотрите также: Джамала представила клип на победную песню на Евровидении

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

     

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