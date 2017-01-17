"Крым – наша семья": в сети появился презентационный ролик Евровидения

В ролике представлены города Украины и их основные черты. В частности, Черновцы названы "маленьким украинским Парижем", Одесса связана с улыбками, а Крым назван "нашей семьей". Кроме того, в ролике также показаны Днепр, Харьков, Ивано-Франковск и Винница.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.