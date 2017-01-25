Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет 31 января

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Жеребьевка стран-участниц в первом и втором полуфиналах песенного конкурса Евровидение, который состоится в Киеве, пройдет 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщается на сайте UA:Перший.

Согласно сообщению, в этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак. Она также вручит "новый элемент, который будет символизировать Стокгольм".

Исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова заявила об активной подготовке к конкурсу.

"Работаем над креативным наполнением шоу, над основными локациями песенного конкурса, а вскоре расскажем, как будет выглядеть сцена и кто будет ведущими. Но сейчас, когда до открытия Евровидения-2017 остается около ста дней, мы с нетерпением ждем первое торжественное и очень важное событие — жеребьевку и церемонию передачи символического ключа мэру украинской столицы, что будет означать официальное признание Киева городом-хозяином нынешнего международного песенного конкурса", — заявила Романова.

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Первая часть жеребьевки отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка конкурса, которые ежегодно автоматически проходят в финал. Далее состоится распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников конкурса. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже. В финал пройдут по десять стран с каждого полуфинала. В целом за победу будут соревноваться 26 участников.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Имя артиста, который в мае представит Украину на конкурсе, станет известно 25 февраля.