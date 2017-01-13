В Киеве фан-зону Евровидения-2017 намерены построить на Крещатике

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В мае на Крещатике в Киеве планируют обустроить фан-зону на время проведения Евровидения-2017, сообщили в управлении туризма КГГА.

"Рассматривается возможность организации Еврогородка как фан-зоны в части улицы Крещатик. Поскольку конкурс будет проходить на майские праздники, дорожный трафик не будет столь плотным. А если и придется перекрывать улицы и ограничивать движение транспорта, то никаких неудобств не будет", — сообщили в управлении.

В Киеве планируют обустроить несколько локаций, где за выступлениями смогут наблюдать те, кто не смог попасть в место проведения песенного конкурса — МВЦ.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.