К Евровидению-2017 привлекут англоязычных волонтеров

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Власти планируют привлечь к конкурсу "Евровидение-2017" англоязычных волонтеров для сопровождения иностранных туристов, сообщается на официальном сайте президента главы государства.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

"Глава государства отметил, что Украина готовится к конкурсу Евровидение в 2017 году, и отметил важность привлечения англоязычных волонтеров по программе Eurovision volunteers family, которые будут сопровождать этот конкурс и помогать тысячам туристов, которые в это время посетят Украину", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 2016 год был назван в Украине годом английского языка. Президент при подведении итогов года отметил, что процесс массового изучения английского языка в стране только начинается. При поддержке международных неправительственных организаций разработаны комплексные программы и организованы бесплатные языковые курсы для его изучения, которые будут продолжены в следующем году, отмечается в сообщении.

Украина уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.