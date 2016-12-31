Украине в подготовке Евровидения помогают более сотни иностранцев - Харебин

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Правительство разрешило иностранцам, которые готовят Евровидение-2017, дольше находиться в Украине. В пресс-центр Кабинета министров сообщили, что с 1 января отменяется ограничение сроков временного пребывания в стране тем иностранным специалистам, которые задействованы в организации международного песенного конкурса. Основанием для длительного пребывания иностранца в Киеве является получение им приглашения от Национальной телекомпании.

В эфире радиостанции Голос Столицы исполняющий обязанности гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин рассказал подробнее о подготовке к Евровидению.

"Ни одна страна мира никогда не проводила конкурс собственными силами. Потому к проведению конкурса такого масштаба, такого размаха всегда привлекались люди, которые знают и умеют работать на таких событиях. То есть мы не то, что должны, мы обязаны относиться с понимаем качества конкурса, квалификации, привлекать иностранных специалистов, которые приедут, уже приехали создавать конкурс. Это технические специалисты, которые будут строить сцену, люди, которые будут строить световое, звуковое оборудование. Более сотни людей, иностранцев, которые будут работать для проведения конкурса в Украине", — отметил Харебин.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.