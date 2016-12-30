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НТКУ арендует площадку для Евровидения за 35 млн грн

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Интрига раскрыта: Евровидение в Киеве (352)

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Согласно условиям тендера, аренда распространяется на нежилые помещения общей площадью 31 тыс. кв. м, в том числе на три павильона и 16 конференц-залов. Аванс в размере 28 млн гривен будет выплачен в течение 12 дней со вступления соглашения в силу.
Евровидение в Украине
Коллаж Голос Столицы

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Национальная телекомпания (НТКУ) договорилось об аренде Международного выставочного центра (МВЦ) возле станции киевского метро "Левобережная" для проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 за 35,1 млн гривен. Такие данные обнародованы в системе публичных закупок ProZorro.

Евровидение в Украине
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Согласно условиям тендера, аренда распространяется на нежилые помещения общей площадью 31 тыс. кв. м, в том числе на три павильона и 16 конференц-залов. Их восстановительная стоимость определена в размере 1,27 млрд гривен. Сроки аренды отдельных объектов составляют период с 18 марта по 21 мая 2017 года.

Также телекомпания сможет пользоваться прилегающими территориями — автостоянками, зеленой зоной, дорогами и тротуарами.

Аванс в размере 28 млн гривен будет выплачен в течение 12 дней со вступления соглашения в силу, остальная сумма будет передана до июня. Стоимость потребленных коммунальных услуг будет компенсирована отдельно.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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