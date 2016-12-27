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Российским артистам из "черного списка" запрещено участие в Евровидении

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Интрига раскрыта: Евровидение в Киеве (350)

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Министерство культуры в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ. Как отметил исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин, "компетентные органы будут принимать решение при возникновении подобной ситуации".
Евровидение в Украине
Коллаж Голос Столицы

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в Евровидении-2017, который пройдет в мае в Киеве, заявил исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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"Он (исполнитель из "черного списка" — Ред.) не сможет участвовать. Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", — сказал Харебин в интервью изданию "Лига.net".

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. По информации депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ольги Черваковой, "черный список" российских деятелей культуры состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

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