Гройсман: Евровидение в Киеве проведут на самом высоком уровне

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве будет проведен на самом высоком уровне.

Об этом Гройсман написал в Facebook.

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Он напомнил, что одним из событий уходящего года стала победа Джамалы на Евровидении-2016, и сейчас продолжается работа по подготовке к следующему конкурсу.

Премьер сообщил, что накануне Нового года проверил состояние дел.

"Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидение-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены — Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным выставочным центром. Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения Системы публичных электронных закупок ProZorro и проведения открытых и прозрачных тендерных процедур", — написал он.

Гройсман подчеркнул, что Евровидение-2017 пройдет на самом высоком уровне.

"Наша задача — провести конкурс на высоком организационном уровне, и мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне! И, пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем новых побед в Новом году!", — написал он.

Ранее сообщалось, что Национальная телекомпания договорилось об аренде Международного выставочного центра возле станции киевского метро "Левобережная" для проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 за 35,1 млн гривен.