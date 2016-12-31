Всегда интересно знать. Топ-10 материалов РИА Новости Украина за 2016 год

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Лидирует в топе материалов статья Дарьи Егоровой под названием "Министр и его армии. Аваков вышел из-под контроля", собравшая более 180 тысяч просмотров. Анализируя высказывания и действия министра, автор отмечает, что за три года Аваков значительно укрепил свои позиции, уверенно демонстрирует силу и диктует свои правила. "Во-первых, Аваков прибрал под свое крыло серьезные силы – Нацполицию, которую вооружил до зубов, погранвойска и бывшие добровольческие батальоны. Во-вторых, Аваков – представитель "Народного фронта", второй партии в коалиции….Аваков заявил, что в ближайшие два года будет проведена операция по деоккупации Донбасса и главную роль в этом сыграет подконтрольная ему Нацгвардия. По сути, министр констатировал, что претендует на роль главнокомандующего и в отличие от президента…" — пишет Егорова.

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Статья Павла Рудякова под названием "Расстрел Майдана. Сенсационные выводы канадского исследователя" набрала за год более 120 тысяч просмотров. В ней автор пишет о канадском историке Иване Качановском, который собрал документальные свидетельства о расстрелах на Майдане. По мнению историка, поскольку на Майдане имело место не только "массовое убийство протестующих", но еще и "массовый расстрел милиции", то следует полагать, что огонь на поражение вели не только правоохранители, но и участники протестов. Мотив для такого поведения у них был, и Качановский формулирует его с пугающей откровенностью: "Это массовое убийство было успешной операцией под чужим флагом, которая была организована и проведена представителями руководства Майдана и скрытых вооруженных групп для того, чтобы выиграть в асимметричном конфликте во время "Евромайдана" и захватить власть в Украине".

Среди наиболее читаемых материалов в 2016 году также статья Натальи Печориной под названием "Запасайтесь, чем можете. Трезвый прогноз экономики Украины на 2017 год". которая собрала более 90 тысяч просмотров. Учитывая ситуацию на мировых рынках, автор анализирует прогнозы экспертов, что ждет экономику Украины в 2017 году. Как отмечает Печорина, экспортерам сырья из Украины придется жить в условиях колебаний цен плюс-минус 20%. При этом нестабильные внешние рынки и колебания цен на сырьевые товары станут главным трендом для мировой экономики. В то же время по прогнозам экспертов, украинская экономика, вероятно, покажет небольшой рост, не выше 3%.

Кроме того, в лидерах просмотров материал Печориной под названием "Украине и украинским властям грозит международный трибунал – Найман" с 87 тысячами просмотров. В статье изложены взгляды финансового эксперта Эрика Наймана на президентские выборы в США, и на то, как они повлияют на отношения с Украиной. "Я думаю, следующая администрация президента США будет гораздо жестче по отношению к украинским властям. Похоже, Запад настолько разочарован неспособностью Украины реформироваться самостоятельно, что потребует такого достаточно жесткого вмешательства извне, вплоть до международного трибунала", — считает эксперт.

Среди новостей в лидерах по читаемости "Аваков спокойно отнесся к постановлению о его самоустранении от полномочий" (более 84 тысяч просмотров). В новости говорится о реакции главы МВД Арсена Авакова на внесение в Раду 5 декабря постановления о его самоустранении. "В 63-ий раз уже (зарегистрировано подобное постановление – Ред.). Дай бог нашему теляте волка понять", — ответил на это Аваков.

Привлекла внимание читателей и статья Николая Лаврентьева под названием "Несолоно похлебавши. Эксперты о визите Порошенко в Польшу", которая набрала более 81 тысячи просмотров. В центре внимания экспертов — декабрьский визит Петра Порошенко в Польшу. Лаврентьев отмечает, что даже при большом желании визит президента сложно назвать удачным. По мнению экспертов, таким образом "Порошенко пытается сохранить существующий статус-кво Польши, как последнего адвоката Украины в Европе".

В топе материалов и статья Сони Тарасюк под названием "Дружба закончилась? История визитов Порошенко в США", которая набрала более 63 тысяч просмотров. В контексте сентябрьского визита Порошенко на 71-ю сессию Генассамблеи ООН, автор вспоминает все предыдущие визиты президента в США. "Ожидания от поездки Порошенко велики, поскольку фактически это последний его визит перед предстоящими выборами президента США. Как и два года назад, с момента первого официального визита, Порошенко рассчитывает получить от США летальное оружие", — пишет Тарасюк.

Немало просмотров набрала новость "Скандал в телеэфире из-за слов Вилкула о "перевороте"" (более 62 тысяч). Напомним, в начале декабря 2016 года депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул на ток-шоу "Черное зеркало" на телеканале "Интер" назвал протест людей на Майдане "переворотом", чем вызвал скандал. В ответ, участвовавшие в программе депутаты-майдановцы, стали требовать от Вилкула извинений.

Более 45 тысяч просмотров набрала ноябрьская новость под названием "Глава ДНР: мы придем "как хозяева" в Одессу, Николаев и Каховку". Слова главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко во время концерта в Торезе о том, что "ополченцы хотят "прийти" в Одессу, Николаев и Каховку", вызвало большой резонанс в сети.

Замыкает Топ-10 самых читаемых материалов – статья Андрея Лубенского под названием "Чемоданные настроения: украинцы ищут, куда сбежать", которая набрала более 40 тысяч просмотров. Как говорится в материале, причины, по которым все больше украинцев задумываются о переезде, чаще всего экономические, но дело еще и в том, что более 90% недовольны тем, как складывается ситуация в стране.

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"Падение экономики и отсутствие перспектив заставляют многих украинцев задумываться о переезде в более благополучные страны, миллионы уже уехали. Возможно, это целенаправленная политика по превращению Украины в аграрную "буферную зону", указывают эксперты", — констатирует автор.

Этот ТОП материалов является лишь косвенным подтверждением тем, которые на самом деле были интересны читателям в интернете.