Днепр предновогодний: ТОП-10 самых знаковых событий уходящего года

УНИАН

Ульяна Громовенко, для РИА Новости Украина, Днепр

Подводя итоги года, мы вспомнили самые яркие, запоминающиеся события 2016 в Днепре.

1. Акт вандализма

Первым знаковым событием 2016 стало свержение с постамента памятника лидеру советской, коммунистической Украины Григорию Петровскому.

Возглавил акцию вандализма народный депутат Украины Андрей Денисенко. Накануне он пригласил своих сторонников и единомышленников собраться на Привокзальной площади Днепра на… вече. Спев гимн и прокричав патриотические речевки, "патриоты" ринулись на "штурм" изваяния. Памятник не давался несколько часов. К бедному "Петровскому" привязывали канаты и несколько раз пытались сорвать его с основания. Но попытки были тщетны. Тогда "патриоты" начали перепиливать "ноги" памятника.

В итоге бронзовый Петровский пал. Вдова автора скульптуры Константина Чеканева Мария Иосифовна была шокирована известием о том, что вандалы изувечили труд ее мужа.

"В того, кто стреляет в прошлое из пистолета, прошлое стреляет из пушки, — говорит вдова скульптора и добавляет, - бороться надо не с памятниками, а с теми, кто творит беззаконие".

После варварского "демонтажа" памятника толпой ура-патриотов и националистически настроенных горожан, власти Днепра обещали сохранить остатки скульптуры и выставить ее в музее тоталитаризма. Который также обещали создать.

2. Скандальный уход вице-мэра

В начале года тогдашний первый заместитель городского головы Днепра Дмитрий Погребов ушел из исполнительной власти, напоследок громко хлопнув дверью.

Люди в горсовете рассказывали нам, что накануне у Погребова состоялся очень непростой разговор с мэром Борисом Филатовым и бизнесменом Геннадием Корбаном. После чего Погребов вывез из своего рабочего кабинета на 7-м этаже здания Днепровского горсовета все свои личные вещи, мебель и технику.

"Мы очень мило поговорили, после чего я вышел и понял, что мы мыслим в диаметрально противоположном направлении. Я сказал честно и откровенно, что с тем видением, которое у них есть, я в этом участвовать не буду, в этих процессах. Пусть они этим сами занимаются. За 25 лет в бизнесе у меня практически безупречная репутациях. Свою репутацию портить не собираюсь. Поэтому ушел", — так Погребов прокомментировал свой уход из мэрии спустя четыре месяца.

Но уже вскоре вдруг неожиданно для многих вернулся — но уже в качестве оппозиционного к мэру депутатом горсовета.

3. Миссия: затопить метро

С именем Погребова связан и еще один громкий скандал уходящего года. Будучи тогда первым вице-мэром Днепра, он заявил, что метро в городе достраивать не надо. И что его следует затопить.

"Я доказывал Филатову с цифрами, что строить метро в Днепропетровске могли себе позволить только коммунисты. Что это не выгодно городу. Мэр кивал, соглашаясь со мной", — вспоминает Погребов.

Но вместо того, чтобы согласиться со своим заместителем, Филатов дезавуирует заявление последнего. Дескать, это был пробный шар — изучение реакции горожан на предмет нужности Днепру метро. В итоге летом было подписано соглашение с турецким подрядчиком, который обязался за 5 лет достроить метро до Горного университета. Работы обещали начать еще в октябре. Но мэр пока не рапортует о достижениях в строительстве подземки.

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4. В мае 2016 года в Днепре открыли первый в Украине музей АТО

Вернее, его уличную экспозицию. Здесь представлены артефакты с передовой и рассказывается о самых важных, трагических событиях АТО. Открыть экспозицию в здании диорамы обещают уже в начале 2017 года.

По информации Днепр ОГА, с мая по декабрь музей посетили несколько тысяч днепрян и гостей города, в том числе президент Петр Порошенко.

5. Всеукраинский Крестный ход

Он стал знаковым событием для Днепра в уходящем году. Готовили крестный ход с особой тщательностью, опасались провокаций со стороны радикальных сил. Вместе с тем управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней накануне Крестного хода призвал его участников не поддаваться на провокации и соблюдать порядок.

По оценкам правоохранителей в Крестном ходе по улицам Днепра приняло участие около тысячи верующих, однако очевидцы события говорят о более чем трех тысячах участниках процессии. Крестный ход по городам Днепропетровской епархии прошел без происшествий.

6. Разбойное нападение на автобус с предпринимателями

Неизвестные в масках напали на автобус, который должен был отвезти в Одессу частных предпринимателей из Днепра. Там они планировали закупить товар, поэтому были при деньгах. В итоге — оказались ни с чем.

Полиция так и не нашла участников и организаторов дерзкого ограбления. Правда, эксперты связывают нападение с действиями властей по зачистке от якобы незаконно установленных торговых ларьков территории, прилегающей к рынку "Озерка".

7. Расстрел патрульных

В сентябре Днепр и всю Украину потрясла трагедия: экс-боец батальона "Торнадо" расстрелял двоих полицейских. Патрульный погиб на месте. Его напарница скончалась от полученных ранений в больнице.

Задержанный Александр Пугачев до сих пор находится под следствием.

8. Трагедия на автодороге под Днепром унесла жизни сразу пяти человек.

Прицеп, оторвавшийся от фуры, вылетел в маршрутное такси. Авария произошла поздно вечером на трассе в районе села Чумаки.

9. Национализация "ПриватБанка"

Узнав о решении правительства забрать в госсобственность крупнейший коммерческий банк страны, многие испытали шок. Что будет со сбережениями? Можно ли будет снять деньги с карт? Примут ли карты при рассчетах в магазинах?

К счастью для миллионов украинцев, коллапса не случилось. Банк устоял и практически незаметно для клиентов перешел под управление государства.

10. Борьба с оппозицией

Именно так лидер партии "Громадская сила" Загид Краснов называет действия властей Днепра по демонтажу рекламных конструкций, которые принадлежат этой политсиле.

"Иначе как репрессиями я не могу назвать это. Потому что уничтожаются только конструкции, принадлежащие "Громадской силе", — прокомментировал действия властей Краснов.

Противостояние Краснова и Филатова началось больше года назад. Сразу же после избрания последнего мэром Днепра началась так называемая секретариада. Вначале не могли определиться с кандидатурой на пост секретаря горсовета. Потом фракции "Оппозиционного блока" и "Громадской силы" провели выездное заседание сессии горсовета. На нем избрали своего секретаря. Им стал Загид Краснов. Филатов с таким раскладом не согласился. И путем кулуарных переговоров таки уговорил партнеров по коалиции — фракцию Блока Петра Порошенко, "Самопомощь" и нескольких депутатов, покинувших "Оппозиционный блок", проголосовать за избрание секретарем горсовета Загида Краснова.

Безусловно, невозможно в небольшом обзоре вместить все события уходящего года. Память каждого акцентирует внимание на каких-то индивидуальных моментах. Но из них складывается общая картинка.

Год был тяжелым. Но, кто сказал, что 2017-ый будет легче? Судя по инициативам Президента и Кабмина, нам придется потуже затянуть пояса.