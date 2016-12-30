Тренды и события 2016 года, которые никогда не останутся в прошлом

Владимир Матвеев – аналитик, для РИА Новости Украина

Преамбула

2016 год проходил под трендами стагнации экономики и эскалации напряженности в мире, ломки американской политической системы и провала политики глобалистов по изоляции РФ, референдумов и смены политических элит, роста влияния националистов, евроскептиков и фрагментации, раскола ЕС, а также повышения ключевой ставки ФРС и выкристализовывания новых торгово-экономических зон.

Мировой порядок трещит по швам с разрушением баланса сил. Мир вступает в новую эпоху мировой торговой войны с последующим распадом на торгово-экономические зоны в контексте падения эффективности капитала в системе ссудного процента и смены кластера инновационного процесса.

Обвал на биржах Китая в начале 2016 года ударил по мировым рынкам. Общие потери бирж в январе 2016 года стали худшими за последние семь лет. Ранее на биржах в США индекс Dow Jones пережил крупнейший за последние 119 лет обвал.

Один из результатов правления президента Барака Обамы — Соединенные Штаты не являются господствующей мировой державой.

В 2016-ом году мировая экономика не решила задач по стабилизации своей финансовой системы, не нашла рынков или новых товаров, что вызвало начало фрагментации производственного цикла с тенденцией к регионализации.

Общая стагнация создаваемых мегаблоков, еще большее торможение многосторонних торговых переговоров в ВТО, переориентация на развитие двусторонних торговых соглашений с общим снижением роста мировой экономики, станут результатом пересмотра приоритетов политики Администрации президента США Дональда Трампа.

Раскол общества и элит в контексте выборов и референдумов в Великобритании, США и других стран также иллюстрирует раскол мировой закулисы в процессе "четвертой технологической революции". Причины волеизъявления – экономические последствия глобализации и технологические изменения: существенная автоматизация заводов лишает людей рабочих мест в традиционной промышленности, развитие искусственного интеллекта грозит также и среднему классу.

Правящая элита Запада менее чем за год изменилась до неузнаваемости. Начался процесс смены мировой политической элиты, при котором смена элит затронет все ключевые страны не только Запада. Голос Столицы Эксперт о заявлении Трампа по реформированию ООН

В 2016 году свои посты покинули премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер Италии Маттио Ренци, президент Бразилии Дилма Русеф, президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Белый дом покидает уходящий президент США Барак Обама; президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2017 году.

Перспективы переизбрания канцлера ФРГ Ангелы Меркель также туманны накануне выборов в Бендестаг в грядущем году.

Внутри ЕС формируется тренд к противодействию "антироссийскому санкционному ритуалу".

К главным событиям 2016 года мы отнесли:

01.Победа неординарного кандидата Дональда Трампа на президентских выборах в США показала наряду с протестами и провокационными действиями сторонников демократов после оглашения результатов выборов, глубокий раскол американского общества и элит, недовольство старым истеблишментом и жажду граждан к переменам.

Дональд Трамп. Архивное фото

Наблюдается временная неопределенность перед новым курсом США, который связывают с тенденцией к большему "неоизоляционизму" Соединенных Штатов, и восстановлению позиций США с опорой в основном на меры протекцонизма. Financial Times назвала Д. Трампа человеком 2016 года.

Реалии и высказывания Трампа формируют представление о многополярном мире со многими сферами влияния, в котором США следует отступить на линию защиты своих непосредственных интересов.

02. Несмотря на включение юаня в 2016 году в корзину мировых валют, важным было получение Китаем в декабре статуса "рыночной экономики". Однако 11 декабря официальный Вашингтон сообщил, что не планирует предоставлять статус "рыночной экономики" КНР. В ЕС также не намерены признавать Китай рыночной экономикой.

Трамп стремится ввести меры против Китая в связи с намеренной девальвацией валюты с целью стимулирования экспорта. Во время предвыборной кампании Трамп также говорил о целесообразности введения пошлины в 45% на ввоз китайских товаров. Китай, по мнению Трампа, представляет угрозу американской экономике: он несет ответственность за огромные потери рабочих мест в США.

Трамп также обещал оказать давление на Китай в связи с ситуацией в Южно-Китайском море, главный приз которого — нефть. Споры относительно островов Южно-Китайского моря являются краеугольным камнем столкновения. Высокие риски конфронтации и открытой торговой войны.

Биткоин стремительно дорожает уже в декабре на фоне резкого роста объемов торгов криптовалютой в Китае.

Провал проекта создания США "санитарного кордона" вокруг Китая из Вьетнама, Филиппин, Таиланда, Мьянмы и других стран.

03. Политика "легких денег" и низких процентных ставок Федеральной резервной системы стала источником общественного гнева, подтолкнувшим Трампа в Белый дом. Проблема заключается не только в конкретных мерах частной организации под названием ФРС, но в самой системе бумажных валют под управлением уникального центробанка.

ФРС США 14 декабря повысила диапазон ключевой ставки до 0,50-0,75 процента годовых и сообщила, что ждет трех ее повышений в 2017 году. Решающее значение будет иметь доходность американских гособлигаций.

Повышение ставки ФРС США пустило под откос китайский долговой рынок.

Укрепление доллара США к национальным валютам других стран нанесёт урон экспортному потенциалу США и приведёт к спаду на потребительском рынке, что отрицательно отразится на темпах роста ВВП страны в 2017 году. Евро также продолжил дешеветь на международном валютном рынке, на фоне повышения ставки ФРС США и денежной эмиссии, проводимой Европейским центробанком. От экономических потрясений 2016-го пострадали и курсы нацвалют развивающихся стран.

Игра на повышение является рискованной, поскольку может обвалить весьма неустойчивую американскую экономику с огромным госдолгом, который приблизился к 19,7 трлн. долларов США.

04. Brexit, процесс выхода Великобритании из Евросоюза дал импульс к тренду по проведению референдумов в других странах. Так, Великобритания раскололась: выйти хотят Северная Ирландия, Шотландия и Гибралтар. Каталония, невзирая на возражения Мадрида, намеревается в 2017 году провести референдум о независимости.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл высказался в поддержку введения республиканского строя путем референдума после окончания правления королевы Великобритании Елизаветы II. Калифорния хочет выйти из состава США.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС

Решение британцев на референдуме в Великобритании выйти из ЕС потрясло финансовые и экономические рынки Европы и США, усугубило кризис в Европе, изменив баланс сил в Евросоюзе.

С лета 2016 года экономика Объединенного Королевства утратила примерно 45% всех иностранных инвестиций.

Палата общин британского парламента подавляющим большинством голосов одобрила намерение правительства начать официальные переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза к концу марта 2017 года.

Brexit и победа Трампа — также реакция рабочего класса на потерю рабочих мест, не требующих высокой квалификации, из-за наплыва мигрантов, перевода производства в другие страны с более дешевой рабочей силой, а также внедрения технологий, позволяющих все более автоматизировать, роботизировать производство.

Акции протестов в Польше в поддержку свободы СМИ и конституционный кризис. Брюссель демонстрирует Варшаве свою готовность ввести санкции и спровоцировать "польский майдан", если партия "Закон и справедливость" (PiS) не откажется от "умеренного" евроскептицизма.

05. Миграционный кризис в Европе и усиление "микса", порожденные "арабской войной", войной в Сирии и неоправданной миграционной политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, приводят к росту влияния евроскептиков, изменению правил и фрагментации евроблока. Польша начала терять влияние на политику ЕС в отношении Украины.

Жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами и беспорядками в их странах за 2016 год ухудшилась.

2016 год заканчивается в ФРГ тем же, с чего начался: преступность среди беженцев и мигрантов, более миллиона которых страна приняла в 2015 и 2016 гг. Нарастание террористической угрозы и новые теракты в декабре в контексте сирийского конфликта и неутихающего миграционного кризиса. Серии крупных терактов в Европе и Турции: в Ницце, Брюсселе, Париже, Берлине и Анкаре десятки человек погибли и многие ранены от террористов.

Рост числа преступлений, совершаемых в Германии иностранцами, в первую очередь нелегальными мигрантами. Число депортаций из ФРГ достигло рекордной цифры: за первые девять месяцев 2016 года из страны выслано около 20 тысяч человек. В ЕС усилили контроль за торговлей оружием.

Кризисы в ЕС приводят к радикализации и сдвигу во многих европейских партий вправо с нарастающими антиправительственными настроениями в странах-членах Евросоюза. Лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила, что страна должна выйти из НАТО и Евросоюза, а зону евро покинуть одновременно с другими государствами. Она впервые вошла в список самых популярных людей Франции. Даже если Марин Ле Пен не придет к власти на выборах в 2017 году, то все равно изменения будут существенные.

06. Помимо фрагментации ЕС, наблюдается значительное ослабление еврозоны, девальвация основных валют. ЕЦБ объявил 8 декабря, что его программа выкупа государственных и частных долгов, которая должна была завершиться в марте 2017 года, будет продлена до декабря 2017-го, и в случае необходимости и дольше.

Решение ЕЦБ продолжить программу "количественного смягчения", означает продолжение печати сотни миллиардов евро для выкупа долговых бумаг "слабых" государств и банков еврозоны, прежде всего, Италии и других стран Южной Европы.

Кризис финансового рынка Юга Европы в контексте отставки премьера Маттео Ренци привел к большей нестабильности еврозоны. В Италии пошатнулись банки, и растет неподъемный госдолг. Правительство Италии утвердило пакет неотложных антикризисных мер объемом до 20 миллиардов евро на спасение банковского сектора.

07. Усиление роли лидера РФ Владимира Путина и России на мировой политической арене и в урегулировании международных конфликтов. Для восстановления своего положения сверхдержавы на международной арене Россия реализовывала стратегии многополярности и энергетическую. Победа "Единой России" на выборах в Госдуму РФ.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Завершение сделки по приватизации 19,5 процентов акций нефтяной компании Роснефть на восходящем тренде стоимости нефти — крупнейшее соглашение на мировом энергетическом рынке за 2016 год. От сделки в бюджет РФ поступило 10,5 миллиарда евро. Сделка также продемонстрировала устойчивость России к западным санкциям.

Президент РФ Владимир Путин занял первое место списка самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.

08. Победа сирийской армии в Алеппо изменяет ход боевых действий в Сирии. Эвакуация из Алеппо жителей города и повстанцев — крупнейшая в мире международная гуманитарная акция. Оказав влияние на изменение хода войны в Сирии, Россия изменила баланс сил и заявила о возвращении на ближневосточную арену на фоне отхода США.

REUTERS/Omar Sanadiki Разрушения в Алеппо

09. Попытка госпереворота в Турции, которая была пресечена властями. Серии терактов в Турции на протяжении года; убийство посла РФ в Турции в декабре 2016 года. Колебания в отношениях с РФ и ситуативный выбор Эрдогана в пользу России, а также разворот в отношениях с Израилем. Распад альянса между Саудовской Аравией и Турцией.

Налаживание отношений РФ с Турцией ознаменовалось ратификацией договора о строительстве газового "Турецкого потока". В контексте проблем с ЕС, президент Турции Реджеп Эрдоган допустил вступление Турции в ШОС вместо ЕС.

10. Достижение договоренности об ограничении добычи нефти в мире и разрешение для Газпрома на расширение доступа к газопроводу Opal.

Члены ОПЕК впервые с 2008 года договорились в ноябре уменьшить объемы производства нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей в сутки, чтобы поднять ее цену. Затем не входящие в ОПЕК страны, в том числе и РФ, договорились в декабре сократить добычу нефти в 2017 году более чем на 600 тыс. баррелей в день с целью стабилизировать рынок нефти и защитить "справедливую цену" на этот товар.

11. Неприязненное отношение Трампа к Тегерану и к соглашению с Ираном по ядерной программе, подписанному Обамой. Если одним из важных событий 2015 года стало официальное снятие санкций с Ирана, то 1 декабря 2016 года Сенат США одобрил продление на 10 лет закона о санкциях против Ирана, который предусматривает штрафы для американских компаний, ведущих бизнес с этой страной.

Стремление лидеров Ирана и Израиля развивать сотрудничество с евразийскими объединениями, в том числе, ЕАЭС и Евразийским Банком Реконструкции и Развития.

12. Укрепление восточного фланга НАТО с усилением Сил быстрого реагирования Альянса в Европе. Расширение ПРО США в странах Европы, угрожающее нацбезопасности РФ. Страны НАТО и Украина повысили интенсивность военных учений, все более направляя их против России.

13. Публикация в апреле материалов на основе "Панамского архива" — подборки документов об оффшорных схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca, высветила деятельность более ста политиков и влиятельных людей во всем мире. Предполагается, что в оффшорах размещено от $7,6 триллионов до $25 триллионов долларов.

REUTERS Carlos Jasso Mossack Fonseca

14. Итоговое подписание в 2016 году договора о создании Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), самой масштабной зоны свободной торговли (40% от мирового ВВП). Однако, при президенте США Д. Трампе проект не будет ратифицирован, поскольку он назвал ТТП "потенциальной катастрофой" для страны и высказался за заключение двусторонних торговых соглашений.

Выход США из ТТП едва ли приведет к существенному возвращению рабочих мест, однако помешает американскому экономическому доминированию в регионе.

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15. Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска 12 февраля в международном аэропорту Гаваны. По итогам беседы была подписана совместная декларация на 10 страницах, которая содержит 30 пунктов.