Пугающие итоги. Топ-10 резонансных преступлений в Украине в 2016 году

MARVIN RECINOS/AFP

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В 2016 году под новым руководством, с новыми кадрами и новыми задачами украинская полиция так и не смогла справиться с ростом преступности. Более 600 тысяч преступлений было совершено по линии МВД, и это лишь те, что стали известны.

В зависимости от региона преступность выросла на 30-50%. Киев признан самым опасным городом в Европе. Несмотря на это, в МВД уверяют, что у ведомства все под контролем. Тем не менее происходящее говорит об обратном: кражи, ограбления, похищения людей, ДТП, убийства – стали обыденным новостным фоном в жизни украинцев.

При этом из череды жутких преступлений раскрываются только единицы.

"Мажорное" ДТП

9 января в Киеве 22-летний Станислав Толстошеев в районе станции метро "Левобережная" на внедорожнике Mercedes вылетел на тротуар и наехал на женщину, которая скончалась на месте.

Изначальная версия следствия — Толстошееву стало плохо за рулем, он потерял сознание и вылетел на тротуар. Очевидцы утверждают, что скорость внедорожника была огромной, но был ли водитель трезв – неизвестно. Дело то закрывалось, то снова открывалось.

Выступление "Правого сектора"

В ночь с 9 на 10 января на турбазе "Хата Магната" на курорте "Драгобрат" в поселке Ясиня Раховского района на Закарпатье произошел конфликт между представителями ДУК "Правый сектор" и сотрудниками базы отдыха.

В результате столкновения четыре человека получили ранения. Представители "ПС" отказались платить за ужин в ресторане и спровоцировали конфликт с обслуживающим персоналом.

Задержанных представителей "ПС" суд вскоре выпустил на поруки некоторых нардепов. Никто до сих пор не понес наказания.

Смертельная погоня

Гибелью 17-летнего пассажира закончилась погоня за BMW, устроенная патрульными в Киеве 7 февраля. Водитель автомобиля не отреагировал на требование полиции остановиться, в результате началось преследование. После неудачных попыток догнать автомобиль правоохранители открыли по нему огонь.

В машине кроме водителя находилось еще три пассажира. Одного из них, 17-летнего Михаила Медведева, застрелил патрульный Сергей Олийнык. Всего, по данным МВД, по машине было выпущено 34 пули. Олийныка обвиняют в умышленном убийстве Медведева.

Досудебное следствие завершено, окончательную точку в этом деле поставит суд.

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Убийство адвоката Грабовского

В марте пропал, а через неделю был найден убитым адвокат российского ГРУшника Александра Александрова Юрий Грабовский. Мотивом его убийства стала не профессиональная деятельность, как уверяли в прокуратуре, а ограбление. По подозрению задержаны двое. Дело передано в суд.

Опасные попутчики

Резонансным стало исчезновение 25-летнего львовянина Тараса Познякова, который 4 апреля выехал на собственном авто Audi A-6 из Львова в Киеве вместе с двумя попутчиками и исчез. Как оказалось, до столицы он не доехал несколько десятков километров.

12 апреля полиция нашла автомобиль Познякова в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Полиция квалифицировала дело как убийство. Позже был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался экс-боец "Правого сектора" Дмитрий Голуб. Полиция также выяснила, что у него был подельник — экс-боец "Правого сектора" — гражданин России Луан Кингисепп, который сейчас в розыске. Тело Тараса до сих пор не найдено.

Взрыв машины с журналистом

В центре Киева, на ул. Богдана Хмельницкого, 20 июля в 8 утра взорвали автомобиль руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, за рулем которого был журналист и радиоведущий Павел Шеремет.

По версии МВД, сработала самодельная бомба с дистанционным управлением. Несмотря на то что дело взял на контроль лично президент, оно до сих пор не раскрыто.

Убийство было заказным. Среди версий убийства Шеремета – профессиональная деятельность и попытка дестабилизации ситуации в Украине.

Бунт против полиции

24 августа в Кривом Озере Николаевской области наряд полиции, прибывший на вызов, забил до смерти семейного дебошира. Это событие вызвало народные волнения.

Полицейских задержали, однако во время их транспортировки в СИЗО собравшиеся под прокуратурой пытались учинить самосуд. Руководство Нацполиции расформировало кривоозерское отделение полиции и сменило главу полиции области.

Тем временем убийство было квалифицировано как умышленное. Подозрение в убийстве выдвинуто сержанту-водителю, из чьего личного травматического пистолета и были сделаны смертельные выстрелы.

Восстание против ромов

Народный бунт произошел и в селе Лощиновка Одесской области — после того, как 27 августа в заброшенном дома нашли изнасилованной и убитой 9-летнюю Ангелину. 20-летний цыган Миша сознался, что убил малышку.

Местные жители выгнали из села цыган, разгромили их дома и постановили больше не принимать гостей. При этом семьи убийцы это не коснулось.

Нападение на патруль

25 сентября в Днепре возле автовокзала экс-боец "Торнадо", участник АТО Александр Пугачев убил двух патрульных полицейских. Экипаж остановил авто, чтобы проверить документы у нарушителя ПДД. Водитель оказал сопротивление, выхватил оружие и выстрелил в патрульного Артема Куташова, а также в его напарницу Ольгу Макаренко. С места преступления убийца скрылся.

Позже экс-боец с огнестрельным ранением (как оказалось, Куташов успел выстрелить) сам пришел в больницу, куда врачи вызвали полицию. Пугачева задержали, сейчас он находится в СИЗО. Продолжается следствие.

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Перестрелка полиции

В селе Княжичи Киевской области 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны, оперативниками угрозыска и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба.

В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа. Кто стрелял первым и по чьему приказу, неизвестно.