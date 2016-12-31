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Песня Джорджа Майкла впервые попала в топ-10 британских чартов

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Песня "Last Christmas" заняла седьмую строчку официального хит-парада Великобритании, что стало рекордом за всю 31-летнюю историю существования трека.
Певец Джордж Майкл
@GeorgeMOfficial

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Хит Джорджа Майкла Last Christmas впервые с момента своего выхода попал в топ-10 британских чартов после новости о смерти певца, сообщает агентство Франс Пресс.

Умер британский певец Джордж Майкл. Видео
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По информации агентства, композиция заняла седьмую строчку официального хит-парада Великобритании, что стало рекордом за всю 31-летнюю историю существования трека.

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Как сообщается, данная песня также стала одной из самых транслируемых на радиостанциях в течение этой недели. Трек прозвучал в эфире 3,6 миллиона раз.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.

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