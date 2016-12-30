Джордж Майкл завещал большую часть состояния старшей сестре Мелани

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Скончавшийся певец Джордж Майкл завещал значительную часть своего состояния в размере 105 миллионов фунтов стерлингов своей старшей сестре 55-летней Мелани, сообщает издание The Telegraph.

Мелани была личным парикмахером и стилистом Майкла и сопровождала певца в турне в конце 80-х годов. Также в завещании на получение наследства указана еще одна старшая сестра певца — 57-летняя Йода.

По данным издания, Джордж Майкл был предан семейным ценностям, у него были очень теплые и близкие отношения с сестрами, поэтому даже после своей смерти он продемонстрировал заботу о них.

Ранее СМИ также сообщали, что долю состояния певца могут унаследовать его крестные дети. Среди них сын и дочь 55-летнего популярного английского актера и музыканта Мартина Кемпа, а также дочь британской певицы Джери Холлиуэлл.

После смерти певца стало известно, что он занимался благотворительной деятельностью и в последние годы жизни работал в ночлежке для бездомных, предпочитая сохранять при этом анонимность.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.