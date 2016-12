Джордж Майкл не был болен - представитель певца

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Представитель легендарного британского певца Джорджа Майкла сообщил, что артист не был болен, передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал TMZ.

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

По данным портала, Майкл работал над документальным фильмом, который должен был появиться на экранах в следующем марте. Портал со ссылкой на источники, близкие к музыканту, также привел версию, согласно которой Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности. Ранее издание Billbord уже приводило подобную версию кончины певца. По данным источников портала, певец скончался во сне.

По данным телерадиовещательной корпорации Би-би-си, Майкл вместе с британским музыкантом и продюсером Шахидом Ханом, более известным под именем Naughty Boy, работал над новым альбомом. Телеканал также приводит информацию о работе над документальным фильмом под названием "Freedom" ("Свобода").

Ранее менеджер певца Майкл Липпман сообщил, что в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.