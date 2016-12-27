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Аваков обратился к Mitsubishi с просьбой снизить цену на авто для полиции

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По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, снижение цены позволит Национальной полиции Украины на освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей.
Арсен Аваков. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corp Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции по программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе, сообщает пресс-служба главы МВД.

Арсен Аваков. Архивное фото
Украинское фото
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"Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 гривен, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долларов США за один автомобиль", – говорится в сообщении. 

В то же время Аваков обратил внимание представителя Mitsubishi на диспропорцию между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – ООО "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых странах Европы.  

Глава МВД подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.  

"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", – считает министр. 

Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции Украины.

Ранее Аваков назвал бюджет системы МВД на 2017 год прогрессивным.

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