Подготовлен проект использования средств на Евровидение

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КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Государственный комитет телевидения и радиовещания подготовил проект порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на подготовку и проведение Евровидения-2017.

Проект опубликован на сайте Госкомтелерадио.

Документ предусматривает, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Госкомтелерадио.

Получателем бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение Евровидения – 2017, является публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" как вещатель – организатор.

Как говорится в проекте, бюджетные средства направляются ПАО "НОТУ" на создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведения конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу-программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда с начислениями работников Национальной телекомпании и ПАО "НОТУ", которые привлечены к подготовке и проведению конкурса.

"Не допускается направление бюджетных средств на: приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса Евровидение – 2017; осуществление расходов, предусмотренных другими бюджетными программами (кроме оплаты труда с начислениями работников Национальной телекомпании и ПАО "НОТУ", которые привлечены к подготовке и проведению конкурса с учетом периода с 1 января 2017 года до даты государственной регистрации образования ПАО "НОТУ")", — говорится в проекте.

Отмечается, что получатель бюджетных средств должен подавать ежеквартально до 20 числа следующего месяца в Госкомтелерадио информацию об их использовании для ее обобщения и представления Минфину до 30 числа указанного месяца.

Как сообщалось ранее, за право представлять Украину на международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника. Среди них — Арсен Мирзоян, Виталий Козловский, группа "Пающие трусы".