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    Культура

    Имя представителя Украины на Евровидении станет известно 25 февраля

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (359)

    (обновлено: )39
    Как сообщается, система голосования на Евровидении-2017 остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Имя артиста, который в мае представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2017, станет известно 25 февраля. Об этом говорится на официальной странице украинского отбора в Facebook.

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    Как сообщают организаторы национального отбора, за право представлять Украину на конкурсе будут бороться 21 исполнителей. "Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора "Евровидение-2017" провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе — состоится три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей", — говорится в официальном сообщении.   

    4 февраля своим композиции представят С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян. 

    11 февраля выступят LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.

    18 февраля выступят группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасии Прудиус, Виталия Козловского, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.

    "Имя артиста, который в мае представит Украину на Евровидении-2017 определится в финале национального отбора 25 февраля", — отмечают организаторы украинского отбора. 

    Они также отмечают, что система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются. 

    Судить участников отбора будут Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, а ведущим национального отбора будет Сергей Притула.

    Ранее сообщалось, что Государственный комитет телевидения и радиовещания подготовил проект порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на подготовку и проведение Евровидения-2017.

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