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    Культура

    Определены полуфиналисты украинского отбора "Евровидения-2017"

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    За право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника. Среди них - Арсен Мирзоян, Виталий Козловский, группа "Пающие трусы"
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Организаторы Национального отбора на "Евровидение —2017" совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал.

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    За право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, AGHIAZMA, Сальто Назад, Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, "Пающие трусы", Анастасия Прудиус, TAYANNA, DETACH, O. Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, MamaRika, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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